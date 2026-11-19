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पांच जिलों के 60 प्रतिभागियों ने लिया भागसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से साक्षरता भवन सौली खड्ड मंडी में समता विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कैडर कैंप आयोजित किया गया। इसमें मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला जिलों के 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।कैंप में अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क की अध्यक्ष आशा मिश्रा, भारत ज्ञान विज्ञान समिति की अध्यक्ष कोमल श्रीवास्तव, महासचिव ओम प्रकाश भूरेटा, राष्ट्रीय समता संयोजिका सुमित्रा चंदेल, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के उपाध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण शर्मा, राज्य सचिव सत्यवान पुंडीर और भीम सिंह ने स्रोत व्यक्तियों के रूप में शिरकत की।कैंप के विभिन्न सत्रों में जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, महिला अधिकार, सामाजिक न्याय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में समान अवसर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव, भारत का भविष्य अभियान और युवाओं को नशे से बचाने में महिलाओं की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि समता का अर्थ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान, अधिकार और न्यायपूर्ण अवसर उपलब्ध करवाना है। समाज से भेदभाव और रूढ़िवादी सोच को समाप्त करने के लिए जागरूक नागरिकों और सामाजिक संगठनों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। कैंप के समापन पर प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में समता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।