संवाद न्यूज एजेंसीबरोट (मंडी)। बरोट केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला में निपुण वार्षिक मेले का आयोजन पाठशाला के केंद्रीय मुख्य शिक्षक (सीएचटी) श्याम लाल की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीईपीओ) रमेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी प्रतिभा और सीखने की गतिविधियों का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम में पाठशाला के सीएचटी श्याम लाल ने मुख्य अतिथि को शाल और टोपी भेंटकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने बच्चों और अभिभावकों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विद्यार्थियों की गतिविधियों में रुचि दिखाई। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी ओर से 2100 रुपये की नकद राशि प्रदान की। वहीं, पाठशाला के सेवानिवृत्त सीएचटी गोपाल ने भी विद्यार्थियों को 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी।