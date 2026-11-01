Mandi News: विशेष बच्चों के संस्थान की बढ़ेगी क्षमता, 2.38 करोड़ से होगा विस्तार

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संस्थान की प्रवेश क्षमता 150 से बढ़ाकर 200 बच्चियों तक करने की योजना है। इसके लिए 2.38 करोड़ रुपये का प्रारूप तैयार कर सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।प्रस्तावित योजना के तहत बच्चियों के लिए नया स्कूल भवन और आवासीय भवन बनाया जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा आधारभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इससे विशेष आवश्यकता वाले अधिक बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर मिल सकेगा।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। वर्तमान में यहां 150 बच्चियों को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा रहा है।राष्ट्रीय स्तर पर चमकीं संस्थान की छात्राएंसंस्थान की प्रधानाचार्य नीलम लगवाल ने बताया कि यहां की छात्राएं पढ़ाई के साथ विभिन्न गतिविधियों में भी अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं। श्रवण बाधित छात्राओं स्नेहा और गुंजन ने बंगलूरू में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता का स्थान हासिल किया है। वहीं, दृष्टिबाधित छात्रा सृष्टि चौहान संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं।संस्थान के विस्तारीकरण के लिए 2.38 करोड़ रुपये का प्रारूप तैयार कर सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। विक्रांत जग्गा, तहसील कल्याण अधिकारी, सुंदरनगर