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पहले मुकाबले में डीनक लीजेंड ने सात विकेट पर 172 रन बनाए। खलील ने 50 गेंदों में नौ चौकों और छह छक्कों की मदद से 86 रन की तूफानी पारी खेली। जवाब में विलेजर्स की टीम 14.5 ओवर में 87 रन पर सिमट गई। खलील और डीके ने तीन-तीन विकेट झटके। खलील को मैन ऑफ द मैच चुना गया।दूसरे मुकाबले में लीजेंड स्ट्राइकर्स ने चार विकेट पर 217 रन बनाए। नरेंद्र सक्सेना ने 54 गेंदों में 11 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 94 रन बनाए। यशवंत ठाकुर ने 48 और कप्तान संजीव संजू ने नाबाद 42 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए महाकाल लीजेंड की टीम नौ विकेट पर 110 रन ही बना सकी। बॉबी ने नाबाद 50 रन बनाए। नरेंद्र सक्सेना को मैन ऑफ द मैच चुना गया।