Mandi News: हटगढ़ लीजेंड क्रिकेट लीग में डीनक और स्ट्राइकर्स की बड़ी जीत
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Mon, 23 Nov 2026 11:19 AM IST
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मंडी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटगढ़ के मैदान में आयोजित हटगढ़ लीजेंड क्रिकेट लीग के रविवार को खेले गए मुकाबलों में डीनक लीजेंड और लीजेंड स्ट्राइकर्स ने शानदार जीत दर्ज की। डीनक ने विलेजर्स को 85 रन, जबकि स्ट्राइकर्स ने महाकाल लीजेंड को 107 रन से हराया।
पहले मुकाबले में डीनक लीजेंड ने सात विकेट पर 172 रन बनाए। खलील ने 50 गेंदों में नौ चौकों और छह छक्कों की मदद से 86 रन की तूफानी पारी खेली। जवाब में विलेजर्स की टीम 14.5 ओवर में 87 रन पर सिमट गई। खलील और डीके ने तीन-तीन विकेट झटके। खलील को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
दूसरे मुकाबले में लीजेंड स्ट्राइकर्स ने चार विकेट पर 217 रन बनाए। नरेंद्र सक्सेना ने 54 गेंदों में 11 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 94 रन बनाए। यशवंत ठाकुर ने 48 और कप्तान संजीव संजू ने नाबाद 42 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए महाकाल लीजेंड की टीम नौ विकेट पर 110 रन ही बना सकी। बॉबी ने नाबाद 50 रन बनाए। नरेंद्र सक्सेना को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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पहले मुकाबले में डीनक लीजेंड ने सात विकेट पर 172 रन बनाए। खलील ने 50 गेंदों में नौ चौकों और छह छक्कों की मदद से 86 रन की तूफानी पारी खेली। जवाब में विलेजर्स की टीम 14.5 ओवर में 87 रन पर सिमट गई। खलील और डीके ने तीन-तीन विकेट झटके। खलील को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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दूसरे मुकाबले में लीजेंड स्ट्राइकर्स ने चार विकेट पर 217 रन बनाए। नरेंद्र सक्सेना ने 54 गेंदों में 11 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 94 रन बनाए। यशवंत ठाकुर ने 48 और कप्तान संजीव संजू ने नाबाद 42 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए महाकाल लीजेंड की टीम नौ विकेट पर 110 रन ही बना सकी। बॉबी ने नाबाद 50 रन बनाए। नरेंद्र सक्सेना को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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