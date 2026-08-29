Mandi News: 600 मीटर बालक वर्ग की दौड़ में आर्यन प्रथम

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर शनिवार को एथलेटिक एकेडमी हटगढ़ की ओर से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें करीब 150 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम एथलेटिक्स कोच एवं राष्ट्रीय पदक विजेता ताराचंद के नेतृत्व में हुआ। ग्राम पंचायत दियारगी के प्रधान बलकराम मुख्य अतिथि, जबकि जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव एवं वरिष्ठ कोच विनोद आर्या विशिष्ट अतिथि रहे।600 मीटर बालक वर्ग की दौड़ में आर्यन प्रथम, निखिल द्वितीय और आदि तृतीय रहे। 100 मीटर वरिष्ठ बालक वर्ग में साहिल ने पहला, संजय ने दूसरा और चिराग ने तीसरा स्थान हासिल किया। 100 मीटर बालिका वर्ग में किरण प्रथम, मन्ना द्वितीय और दलिता तृतीय रहीं।