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नई कार्यकारिणी को दिलाई गई जिम्मेदारियों की जानकारीसंवाद न्यूज एजेंसीनेरचौक (मंडी)। लाल बहादुर शास्त्री नर्सिंग कॉलेज में छात्र नर्स एसोसिएशन (एसएनए) के चुनाव वीरवार को प्रधानाचार्य डॉ. वंदना की अध्यक्षता में संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी करवाई गई। इसमें छात्राओं ने उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया। चुनाव के बाद आरुषि को एसएनए का अध्यक्ष चुना गया।चुनाव प्रक्रिया में पोलिंग ऑफिसर गीतांजलि वर्मा और दीपा गुप्ता उपस्थित रहीं। नई कार्यकारिणी में सारिका को उपाध्यक्ष, ईशिता को महासचिव, ओशिन को संयुक्त सचिव और अंकिता व हिमांशी को कोषाध्यक्ष चुना गया। अदिति और मनप्रीत को प्रेस सचिव, साक्षी और अदिति को मीडिया प्रभारी तथा शाक्षी को कार्यसचिव बनाया गया। वहीं, अनन्या और मन्नत को शैक्षणिक प्रभारी, अमीषा को छात्रावास सचिव और सोनाली व अर्चना को स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।इस दौरान पूर्व अध्यक्ष अंशिका, पूर्व उपाध्यक्ष मनीषा और पूर्व महासचिव जागृति ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को उनके दायित्वों और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। प्रधानाचार्य डॉ. वंदना ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए छात्राओं के हित में रचनात्मक कार्य करने और कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।