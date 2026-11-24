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सुंदरनगर में पढ़ाई कर रहा जुड़वां भाई चिराग सदमे मेंसंवाद न्यूज एजेंसीथुनाग (मंडी)। जिस घर में दो जुड़वां भाइयों की हंसी एक साथ गूंजती थी, वहां अब एक भाई की यादें और दूसरे की खामोशी रह गई है। कभी साथ बड़े हुए, साथ सपने देखे और जिंदगी की राह पर एक-दूसरे का सहारा बने चेतन और चिराग की जोड़ी अब हमेशा के लिए बिछड़ गई है। कुल्लू में हुए सड़क हादसे ने 22 वर्षीय चेतन ठाकुर की जिंदगी छीन ली। बेटे की मौत से परिवार सदमे में है, वहीं जुड़वां भाई चिराग के लिए इस दुख को शब्दों में बयां करना भी मुश्किल हो रहा है।चेतन ठाकुर ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनाली के एक निजी होटल में काम करना शुरू किया था। वह अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। कम उम्र में ही उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया था। परिवार को भी उससे उम्मीदें थीं, लेकिन सोमवार रात एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने इन सभी सपनों को अधूरा छोड़ दिया।सोमवार रात चेतन अपने दोस्त को छोड़ने के लिए कुल्लू गया था। यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। कुल्लू-मनाली नेशनल हाईवे पर बबेली के समीप रात करीब 10 बजे बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में चेतन की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके साथ मौजूद योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया।इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि चेतन और चिराग जुड़वां भाई थे। दोनों ने एक साथ बचपन बिताया और जिंदगी के कई पड़ाव साथ देखे। चिराग सुंदरनगर में पढ़ाई कर रहा है। घर की लाडली बहन भी भाई की मौत से गहरे सदमे में है।पिता टिक्कम राम के लिए जवान बेटे को खोने का दुख असहनीय है। जिस बेटे को पढ़ा-लिखाकर परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के काबिल बनाया, उसी की अर्थी को कंधा देना पड़ा। ग्राम पंचायत जंजैहली के प्रधान लायक राम ने कहा कि चेतन का असमय चले जाना पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है।बाक्सयोगेश करता है डिलीवरी बॉय का कामथुनाग तहसील के सुराह गांव निवासी 25 वर्षीय योगेश पुत्र गोवर्धन कुल्लू में डिलीवरी बॉय का काम करता है। सोमवार रात वह बाइक पर अपने दोस्त चेतन को छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान कुल्लू-मनाली नेशनल हाईवे पर बबेली के पास बाइक हादसे का शिकार हो गई। गंभीर रूप से घायल योगेश का उपचार जारी है।