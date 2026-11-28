विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत अलसू में शनिवार दोपहर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने टैक्सी सवार हरियाणा के दो युवकों से 6.830 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।आरोपियों की पहचान साहिल गहलयान और वैभव अरोड़ा निवासी सोनीपत, हरियाणा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों युवक टैक्सी में चंडीगढ़ से कुल्लू-मनाली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने अलसू में नाकाबंदी के दौरान उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ।पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे नशे की खेप कहां से लाए थे और इसे किसे सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस उनकी कॉल डिटेल, बैंक लेनदेन और व्हाट्सऐप चैट की भी जांच कर रही है। इसके अलावा दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। एसपी मंडी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। नशा तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।