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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। क्रिकेट के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का सपना लेकर मंगलवार को पड्डल मैदान में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी जुटे। यहां अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ट्रायल आयोजित किए गए, जिसमें करीब 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और अन्य क्रिकेट कौशल के दम पर चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बारीकी से आकलन किया गया। इस प्रक्रिया के आधार पर 40 से 60 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण कैंप में शामिल किया जाएगा, जहां उनकी प्रतिभा को निखारने और खेल की बारीकियां सिखाने पर जोर दिया जाएगा।जिला क्रिकेट संघ के सचिव अभिनव गुलेरिया ने बताया कि ट्रायल का उद्देश्य कम उम्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है।