विज्ञापन

पंचायत प्रधान से मिली जानकारी के मुताबिक उपतहसील जरी के तहत पीणी पंचायत के कझियारी गांव में अचानक मकान से आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि मकान को बचाने का मौका तक नहीं मिला।इस अग्निकांड में ढाई मंजिला मकान के साथ घर में रखा घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। दोनों प्रभावित परिवारों की वर्षों की मेहनत से जुटाई गई गृहस्थी आग की भेंट चढ़ गई। मकान जलने से परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। पीणी पंचायत की प्रधान मीना देवी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अग्निकांड में दोनों परिवारों को भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एसडीएम डाॅ. जयबंती ठाकुर ने कहा कि प्रभावित परिवारों की नियमावली के तहत मदद की जाएगी।