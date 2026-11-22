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इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने भी बड़ी संख्या में दुकानें सजाकर कारोबार किया, लेकिन मेला संपन्न होने के बाद किसी ने भी इस खूबसूरत स्थल की सफाई की सुध नहीं ली। नतीजतन, देवदार के घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रानीकोट आज कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार मेले के दौरान मंदिर कमेटी की ओर से व्यापारियों से धनराशि भी एकत्रित की जाती है, लेकिन मेला समाप्त होने के बाद सफाई व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।जगह-जगह बिखरा कचरा न केवल क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरा बन रहा है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के दावों के बीच इस तरह की लापरवाही व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। हैरानी की बात यह है कि मेला संपन्न होने के डेढ़ माह बाद भी क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी लेने कोई आगे नहीं आया है। रानीकोट क्षेत्र कराणा पंचायत के अंतर्गत आता है। पंचायत प्रधान शांता कुमार ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर कमेटियों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए।जल्द ही रानीकोट में फैली गंदगी को हटाकर सफाई करवाई जाएगी। पर्यटन स्थल रानीकोट की सुंदरता को बनाए रखने के लिए लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। - रूपेंद्र ठाकुर, अध्यक्ष पनेऊ मंदिर कमेटी