विज्ञापन

सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय (एसवीएम) आनी का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया गया। समारोह में विद्यार्थियों ने स्थानीय और किन्नौरी लोक संस्कृति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां देकर हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मंच पर जीवंत किया।इस दौरान शैक्षणिक और रचनात्मक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी दी। समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षक डॉ. चमन ठाकुर ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने की सलाह दी।उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की गतिविधियों और मित्र मंडली पर नजर रखने का आग्रह किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों के लोकनृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। इन प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। समारोह में हिंदी-अंग्रेजी हस्तलेखन और चित्रकला सहित विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धियों को भी सराहा गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक योगेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि, जबकि संजू शाह, ठेकेदार एवं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत रोपा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। एडवोकेट स्वतंत्र कुमार शर्मा, डॉ. प्रकाश आचार्य, राम सिंह ठाकुर और बीडीसी सदस्य आनी-तलूना सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।