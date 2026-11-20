संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और उनमें सकारात्मक जीवनशैली विकसित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर (कुल्लू) में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक एस ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत कर विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश दिया। एसपी ने विद्यार्थियों से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा की।उन्होंने बताया कि कई बार गलत संगति और आदतों के कारण विद्यार्थी नशे जैसी बुरी आदतों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी अपनी ऊर्जा सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं। उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करने की सलाह देते हुए खेलकूद, संगीत, नृत्य, पुस्तकें पढ़ने, पेंटिंग और भ्रमण जैसी गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य भावना तनवर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान विद्यालय में नशा निवारण अभियान के प्रभारी नरेश लाल आदि उपस्थित रहे। संवाद