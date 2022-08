{"_id":"630a56044cf3a25cdb024e2a","slug":"parking-will-be-made-everywhere-from-manali-to-rohtang-kullu-news-sml419734842","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nature Park to be built in Gulaba, Parking at Rohtang Pass","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Nature Park to be built in Gulaba, Parking at Rohtang Pass

Updated Sat, 27 Aug 2022 11:06 PM IST Updated Sat, 27 Aug 2022 11:06 PM IST

मनाली (कुल्लू)। पर्यटन नगरी मनाली के लिए अच्छी खबर है। पर्यटन सीजन के दौरान मनाली से रोहतांग दर्रे तक लगने वाले ट्रैफिक जाम से कुछ हद तक निजात मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा गुलाबा में पर्यटकों के लिए नेचर पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसका काम शुरू हो गया है। इस पर लगभग 50 लाख रुपये का बजट खर्च किया जा रहा है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग मनाली से लेकर रोहतांग तक जगह-जगह पार्किंग बनाएगा। इसके अलावा मनाली में जगह-जगह छोटी-छोटी पार्किंग के निर्माण की भी योजना है।

गौरतलब है कि मनाली में यातायात की समस्या गंभीर होती जा रही है। पर्यटन सीजन के दौरान मनाली शहर, यहां के पर्यटन स्थलों के साथ रोहतांग दर्रा तक जगह-जगह जाम लग जाता है। वाहनों की लंबी लाइनें लगने से पर्यटक घंटों तक जाम में फंस जाते हैं। जाम के कारण स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पार्किंग की कमी इसका मुख्य कारण है। इसके लिए जगह-जगह पार्किंग बनाई जाएगी। हिडिंबा मंदिर और रोहतांग में पार्किंग निर्माण को मंजूरी मिल गई है।

हिडिंबा मंदिर में करीब 50 और रोहतांग में 300 वाहनों से अधिक की सुविधा जुटाई जाएगी। इसके अलावा कोठी में करीब 250 वाहनों की पार्किंग बनकर तैयार हो गई है। इतना ही नहीं गुलाबा में नेचर पार्क विकसित किया जाएगा। इससे यहां आने वाले पर्यटकों को एक और पर्यटन स्थल मिलेगा और यहां के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा ने बताया कि पार्किंग निर्माण की मंजूरी मिली है। जल्द ही इनका कार्य आरंभ किया जाएगा। इसके अलावा गुलाबा में करीब 50 लाख रुपये की लागत से नेचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है।