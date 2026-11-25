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नए आदेशों के अनुसार भुंतर-मणिकर्ण सड़क पर वोल्वो बसों, मालवाहक वाहनों, ट्रकों, डंपरों और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से दिन के समय प्रतिबंधित रहेगी। इन वाहनों को केवल रात आठ से सुबह आठ बजे तक ही चलने की अनुमति होगी। यह व्यवस्था आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।हालांकि, स्टेज कैरिज और सार्वजनिक परिवहन बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा आपातकालीन वाहन, दमकल गाड़ियां, एंबुलेंस, स्कूल बसें और सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त वाहनों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग को मौजूदा यातायात परिस्थितियों के अनुसार भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित और समन्वित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक को नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है।