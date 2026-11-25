Kullu News: भुंतर-मणिकर्ण सड़क पर दिन में बंद रहेगी भारी वाहनों की आवाजाही
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:44 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:44 PM IST
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कुल्लू। भुंतर-मणिकर्ण सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर जिला प्रशासन ने समयसारिणी में आंशिक संशोधन किया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने जनहित और सड़क पर यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन करते हुए शुद्धिपत्र जारी किया है।
नए आदेशों के अनुसार भुंतर-मणिकर्ण सड़क पर वोल्वो बसों, मालवाहक वाहनों, ट्रकों, डंपरों और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से दिन के समय प्रतिबंधित रहेगी। इन वाहनों को केवल रात आठ से सुबह आठ बजे तक ही चलने की अनुमति होगी। यह व्यवस्था आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।
हालांकि, स्टेज कैरिज और सार्वजनिक परिवहन बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा आपातकालीन वाहन, दमकल गाड़ियां, एंबुलेंस, स्कूल बसें और सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त वाहनों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग को मौजूदा यातायात परिस्थितियों के अनुसार भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित और समन्वित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक को नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है।
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नए आदेशों के अनुसार भुंतर-मणिकर्ण सड़क पर वोल्वो बसों, मालवाहक वाहनों, ट्रकों, डंपरों और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से दिन के समय प्रतिबंधित रहेगी। इन वाहनों को केवल रात आठ से सुबह आठ बजे तक ही चलने की अनुमति होगी। यह व्यवस्था आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।
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हालांकि, स्टेज कैरिज और सार्वजनिक परिवहन बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा आपातकालीन वाहन, दमकल गाड़ियां, एंबुलेंस, स्कूल बसें और सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त वाहनों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग को मौजूदा यातायात परिस्थितियों के अनुसार भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित और समन्वित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक को नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है।
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