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सोयल से मनसारी तक सिंचाई व्यवस्था बहाल करने की कवायद, बजट मिलते ही शुरू होगा कामसंवाद न्यूज एजेंसीहरिपुर (कुल्लू)। सोयल पंचायत से चकलाड़ी होते हुए मनसारी गांव तक जाने वाली सिंचाई कूहल की मरम्मत को लेकर जल शक्ति विभाग हरकत में आया है। विभागीय टीम ने सोमवार को कूहल का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त हिस्सों को चिह्नित किया। मरम्मत के लिए एस्टीमेट तैयार कर उपायुक्त को भेजा जाएगा। बजट का प्रावधान होने के बाद काम शुरू किया जाएगा।कूहल क्षतिग्रस्त होने के कारण इस बार पूरे सिंचाई सीजन में खेतों और बगीचों तक पानी नहीं पहुंच पाया। इससे क्षेत्र के किसानों और बागवानों को परेशानी झेलनी पड़ी। सोयल से चकलाड़ी होते हुए मनसारी तक पहुंचने वाली कूहल इलाके में सिंचाई का प्रमुख साधन है। ग्रामीण लंबे समय से इसकी मरम्मत कर पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे थे।जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता रणवीर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मरम्मत योग्य हिस्सों को चिह्नित कर एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द उपायुक्त को भेजा जाएगा, ताकि बजट उपलब्ध होने पर मरम्मत कार्य करवाया जा सके। कूहल ठीक होने से सोयल, चकलाड़ी और मनसारी के किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।