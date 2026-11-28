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कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने कथक, सेमी कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, डांडिया, हिमाचली नाटी और वेस्टर्न डांस की शानदार प्रस्तुतियां दीं। हर प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों के साथ विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण संगीत के विद्यार्थियों की ओर से प्रस्तुत ऑर्केस्ट्रा रहा। इस अवसर पर अभिभावक-अध्यापक संघ के अध्यक्ष टेढ़ी सिंह नेगी और प्रधानाचार्य बीरबल ठाकुर ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित किया। संवाद

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बंजार (कुल्लू)। ग्रेट हिमालयन पब्लिक स्कूल में शनिवार को ''संगीत के नाम'' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक और संगीत प्रस्तुतियों से अभिभावकों और अतिथियों का मन मोह लिया। विद्यालय में दूसरी बार आयोजित इस कार्यक्रम में पीटीए पदाधिकारी, शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे।