विज्ञापन



ढालपुर में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक एस ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने रैली में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। जिला युवा अधिकारी प्रतिभा शर्मा ने कहा कि साइकिलिंग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाती है। युवाओं को नियमित शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। साथ ही नशे से दूर रहकर स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान नशामुक्त भारत अभियान का संदेश भी दिया गया। प्रतिभागियों ने स्वस्थ और नशामुक्त भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक किरण, निशा, इशिता, सौम्य रंजन सहित राहुल कौशल, खुशबू शर्मा, बहादुर सिंह, हरी सिंह ठाकुर और कमला ठाकुर मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

कुल्लू। फिटनेस को जीवनशैली का हिस्सा बनाने और युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से रविवार को ढालपुर मैदान में साइकिल रैली निकाली गई। फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित संडेज ऑन साइकिल के 100वें संस्करण में युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस विशेष आयोजन को भारत में ओलंपिक आंदोलन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''इंडिया रेडी फॉर ओलंपिक्स'' थीम के तहत समर्पित किया गया। देशभर के सभी जिलों और 100 प्रतिष्ठित स्थलों पर भी इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं।