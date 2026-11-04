Kangra News: खेलो हिमाचल अभियान में छह से आठ खेलों में दमखम दिखाएंगे युवा

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अमर उजाला ब्यूरोधर्मशाला। चिट्टे के खिलाफ जंग में प्रदेश सरकार के ‘खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान’ के तहत युवाओं को कबड्डी, वॉलीबाल और क्रिकेट के अलावा तीन से पांच अन्य खेलों में भी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इससे अभियान में शामिल खेलों की संख्या छह से आठ तक पहुंच जाएगी।खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने बुधवार को धर्मशाला में आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार अभियान में नए खेलों को शामिल किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 20 नवंबर को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होगा।शुभारंभ समारोह को यादगार बनाने के लिए ड्रोन शो, लेजर शो और नामी कलाकारों की सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से प्रदेशभर के युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया जाएगा।खेल मंत्री ने बताया कि अभियान के तहत गांव और पंचायत स्तर से प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। इसके बाद उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर मुकाबले करवाए जाएंगे। 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा इनमें भाग ले सकेंगे। प्रत्येक खेल श्रेणी में उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर विजेता टीमों को पुरस्कार राशि भी दी जाएगी।गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार खेलो इंडिया की तर्ज पर प्रदेश में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर खेल अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच देना है। कबड्डी, वॉलीबाल और क्रिकेट के अलावा एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, रस्साकशी और हॉकी को भी संभावित खेलों में शामिल किया गया है।बैठक में शुभारंभ समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई। आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों के गठन और अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हुई। अभियान की अंतिम योजना की समीक्षा के लिए दिवाली के बाद धर्मशाला में दोबारा बैठक होगी। बैठक में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के निदेशक शिवम प्रताप सिंह, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा और विभिन्न जिलों के युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद खेल मंत्री ने अधिकारियों के साथ एचपीसीए स्टेडियम में आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया।