विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसंसारपुर टैरस (कांगड़ा)। घर में महिला के कपड़े धोने में व्यस्त होने का फायदा उठाकर चोर ने दूसरे कमरे में अलमारी का लॉकर खोलकर सोने के गहने और 20 हजार रुपये नकद चुरा लिए। चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 4.20 लाख रुपये बताई गई है।वारदात के समय घर में सेवानिवृत्त शिक्षिका मौजूद थीं, जबकि उनके पति दुकान पर गए हुए थे। महिला की शिकायत पर संसारपुर टैरस पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी और घर में सेंध लगाने का मामला दर्ज किया गया है।पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि 22 नवंबर की सुबह करीब आठ बजे वह घर में कपड़े धो रही थीं। इसी दौरान उन्हें सामने वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पहले इसे पति के घर लौटने की आवाज समझा। बाद में जब उनके पति दुकान से वापस आए तो उन्होंने अलमारी खुली देखकर इस बारे में पूछा।इसके बाद कमरे में जाकर अलमारी की जांच की तो उसका लॉकर खुला मिला। जांच करने पर सोने की पांच अंगूठियां, एक टीका, एक नथ, गले की एक चेन, सोने के दो टॉप्स और 20 हजार रुपये नकद गायब मिले। चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 4.20 लाख रुपये आंकी गई है।एसपी देहरा संदीप धवल के कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 और 331(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।