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बनोई चौक पर दिनभर छोटे-बड़े वाहनों की भारी आवाजाही रहती है। आसपास के क्षेत्रों के वाहन भी इसी चौराहे से गुजरते हैं। यातायात नियंत्रण व्यवस्था न होने से सड़क पार करना जोखिम भरा हो गया है। बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को सड़क पार करने में सबसे अधिक दिक्कत आ रही है।स्थानीय दुकानदारों और वाहन चालकों संजीव कुमार, कर्मपाल, राजीव कुमार, संतोष कुमार, चमन लाल, राजेश कुमार, प्रवेश कुमार, कपिल कुमार, प्रवीन कुमार, अमन और राज कुमार ने एनएचएआई व फोरलेन कंपनी से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय यहां तुरंत ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग और चेतावनी संकेतक लगाए जाएं।जल्द ही इस मार्ग पर टारिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद बनोई चौक पर सभी प्रकार के दिशा सूचक बनाए जाएंगे ताकि वाहन चालकों और राहगीरों को दिक्कत न हो। इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। -रोहित ठाकुर, साइट इंजीनियर, फोरलेन निर्माण कंपनी