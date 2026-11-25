Kangra News: फोन पर और ऑनलाइन कमरों की बुकिंग जान रहे सैलानी
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 25 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
धर्मशाला। पर्यटन नगरी धर्मशाला और मैक्लोडगंज में क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को यादगार बनाने के लिए सैलानियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। छुट्टियों के दौरान घूमने का कार्यक्रम बना रहे पर्यटक फोन और ऑनलाइन माध्यमों से होटल संचालकों से संपर्क कर रहे हैं। सैलानी होटलों में कमरों की उपलब्धता, किराये और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में लगातार पूछताछ कर रहे हैं।
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आवाजाही बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इसे देखते हुए होटलों में एडवांस बुकिंग का दौर भी शुरू हो गया है। कई पर्यटक अंतिम समय की भीड़ और कमरे न मिलने की परेशानी से बचने के लिए पहले से ही अपने ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटकों की ओर से क्षेत्र के मौसम की स्थिति, आसपास के दर्शनीय स्थलों और वहां तक पहुंचने की सुविधाओं को लेकर भी विशेष जानकारी जुटाई जा रही है।
-- -- -- --
बेहतर पर्यटन कारोबार की उम्मीद
होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन धर्मशाला के महासचिव विवेक महाजन ने बताया कि क्रिसमस व नववर्ष के संबंध में धर्मशाला और मैक्लोडगंज के निजी होटलों में बुकिंग के लिए पर्यटकों की ओर से लगातार जानकारी ली जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार क्रिसमस और नववर्ष के दौरान पर्यटन कारोबार बेहतरीन रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आवाजाही बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इसे देखते हुए होटलों में एडवांस बुकिंग का दौर भी शुरू हो गया है। कई पर्यटक अंतिम समय की भीड़ और कमरे न मिलने की परेशानी से बचने के लिए पहले से ही अपने ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटकों की ओर से क्षेत्र के मौसम की स्थिति, आसपास के दर्शनीय स्थलों और वहां तक पहुंचने की सुविधाओं को लेकर भी विशेष जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन
बेहतर पर्यटन कारोबार की उम्मीद
होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन धर्मशाला के महासचिव विवेक महाजन ने बताया कि क्रिसमस व नववर्ष के संबंध में धर्मशाला और मैक्लोडगंज के निजी होटलों में बुकिंग के लिए पर्यटकों की ओर से लगातार जानकारी ली जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार क्रिसमस और नववर्ष के दौरान पर्यटन कारोबार बेहतरीन रहेगा।
विज्ञापन