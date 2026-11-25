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दिसंबर के अंतिम सप्ताह में क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आवाजाही बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इसे देखते हुए होटलों में एडवांस बुकिंग का दौर भी शुरू हो गया है। कई पर्यटक अंतिम समय की भीड़ और कमरे न मिलने की परेशानी से बचने के लिए पहले से ही अपने ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटकों की ओर से क्षेत्र के मौसम की स्थिति, आसपास के दर्शनीय स्थलों और वहां तक पहुंचने की सुविधाओं को लेकर भी विशेष जानकारी जुटाई जा रही है।बेहतर पर्यटन कारोबार की उम्मीदहोटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन धर्मशाला के महासचिव विवेक महाजन ने बताया कि क्रिसमस व नववर्ष के संबंध में धर्मशाला और मैक्लोडगंज के निजी होटलों में बुकिंग के लिए पर्यटकों की ओर से लगातार जानकारी ली जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार क्रिसमस और नववर्ष के दौरान पर्यटन कारोबार बेहतरीन रहेगा।