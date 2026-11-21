विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीबैजनाथ (कांगड़ा)। प्रदेश में काली हल्दी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसान सभा पंतेहड़ ने राज्य सरकार से अलग नीति बनाने की मांग की है। इस संबंध में सभा के अध्यक्ष चुनी लाल ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार से मुलाकात कर किसानों को आर्थिक सहायता और बेहतर विपणन सुविधाएं देने का आग्रह किया।चुनी लाल ने कहा कि काली हल्दी की देश-विदेश में मांग बढ़ रही है। इसकी खेती किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार का अच्छा माध्यम बन सकती है। इसकी फसल तैयार होने में करीब आठ से नौ महीने लगते हैं। सरकार ठोस नीति बनाकर इसे प्रोत्साहित करे तो बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।उन्होंने बताया कि जन कल्याण सभा पनतेहड़ पिछले आठ वर्षों से किसानों को काली हल्दी का बीज उपलब्ध करवा रही है। शुरुआती तीन वर्षों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खेती के प्रयोग किए गए। वर्तमान में सभा से सैकड़ों किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं।किसान सभा ने सरकार से काली हल्दी के बीज की खरीद के लिए आर्थिक सहायता देने और कृषि मंडियों में इसकी बिक्री व निर्यात की उचित व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही किसानों को मार्केटिंग के लिए मदद उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए परेशान न होना पड़े।चुनी लाल ने कृषि विभाग के माध्यम से किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण व भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करवाने का भी सुझाव दिया। इसके तहत उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाकर काली हल्दी की खेती, प्रसंस्करण और विपणन की जानकारी दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में इस खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। हिमाचल में भी ऐसी पहल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रतिनिधियों को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।