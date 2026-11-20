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संवाद न्यूज एजेंसीपालमपुर (कांगड़ा)। रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल से खेतों की मिट्टी की उर्वरता घट रही है। इससे खेती की लागत भी बढ़ रही है। मिट्टी की सेहत सुधारने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र की ओर से खेत बचाओ अभियान के तहत दोवा और हैंजा पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख डॉ. गोरख मल के मार्गदर्शन में हुआ।कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक डॉ. रिंकू शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. देवी गोपीनाथ और तकनीकी अधिकारी आर. रणजीत सिंह ने किसानों और पशुपालकों को खेती व पशुपालन से जुड़ी जानकारियां दीं।वैज्ञानिकों ने किसानों को गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद और जीवामृत के उपयोग के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत सुधरती है, फसल की गुणवत्ता बढ़ती है और खेतों की उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहती है। किसानों को जैविक खाद तैयार करने की सरल विधियां और इनके सही इस्तेमाल की जानकारी भी दी गई।इसके अलावा पशुधन के रखरखाव, संतुलित आहार, टीकाकरण और सामान्य बीमारियों से बचाव के तरीके बताए गए। किसानों ने अपनी समस्याएं भी वैज्ञानिकों के समक्ष रखीं, जिनका मौके पर समाधान सुझाया गया। तकनीकी अधिकारी आर. रणजीत सिंह ने किसानों, पशुपालकों और पंचायत प्रतिनिधियों का आभार जताया।