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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि 21 नवंबर तक जिले के उचित मूल्य की दुकानों को 5,904 क्विंटल दालों की आपूर्ति की जा चुकी है। निगम के थोक भंडारों में करीब 3,453 क्विंटल दालों का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध है।इसी तरह, जिले के डिपुओं में 5,61,516 लीटर सरसों का तेल पहुंचाया जा चुका है, जबकि निगम के थोक गोदामों में करीब 2,73,238 लीटर खाद्य तेल का भंडार मौजूद है। इसके अलावा विभिन्न गोदामों में आटा, चावल, नमक और चीनी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।जिला नियंत्रक ने बताया कि जिले के 1,165 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और हिमाचल प्रदेश राज्य विशेष अनुदानित योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। योजना के तहत दालें, नमक, चीनी और खाद्य तेल खुले बाजार की तुलना में कम कीमतों पर दिए जा रहे हैं। इससे आम लोगों को घरेलू बजट में राहत मिल रही है। संवाद