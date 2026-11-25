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गुरुद्वारा सभा धर्मशाला के प्रधान अमर पाल सिंह ने बताया कि सुबह छह बजे दीपमाला के साथ कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। इसके बाद शबद-कीर्तन सजाया गया और सुबह आठ बजे अखंड पाठ के भोग डाले गए। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे छह रागी जत्थों ने गुरबाणी और कीर्तन से संगत को निहाल किया। दोपहर 12:30 से शाम पांच बजे तक गुरु का अटूट लंगर चला।समारोह में बीबी गुरप्रीत कौर लुधियाना, भाई हेमंत सिंह गुलाल वाला, भाई सतनाम सिंह जालंधर वाले, सरदार देवेंद्र सिंह, सरदार तेजिंदर सिंह और भाई धर्मजीत सिंह के रागी जत्थों ने भाग लिया। इस अवसर पर नानक सिंह, कमलजीत सिंह और हरजीत सिंह सहित गुरुद्वारा सभा के सभी सदस्य मौजूद रहे।उधर, जवाली विधानसभा क्षेत्र के गुरुद्वारा भरमाड़ में श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ झंडा रस्म के साथ हुआ। इसके बाद संगत ने गुरबाणी कीर्तन कर गुरु महाराज का गुणगान किया और अटूट लंगर ग्रहण किया। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जरनैल सिंह, प्रीतम सिंह, कमलजीत सिंह, दविंद्र सिंह, सुरिंद्र सिंह, गुरवचन सिंह, अमरीक सिंह, समरजीत सिंह, पलविंद्र सिंह, वरिंद्र सिंह और आदर्श सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।वहीं, सर्वधर्म की स्थली श्री गुरुद्वारा साहिब त्रिलोकपुर में विशेष दीवान सजाकर कीर्तन व गुरबाणी का गुणगान किया गया। लंगर में सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी चार उदासियों के दौरान यहां ठहरे थे जिसकी महानता को देखते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने यहां गुरुद्वारा और किले का निर्माण करवाया था।इसके अलावा, विधायक आरएस बाली ने ठारू स्थित गुरुद्वारा श्री पौड़ साहिब में शीश नवाकर क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने बताया कि पौड़ साहिब गुरुद्वारे का करीब दो करोड़ रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने नगरोटा बगवां के वार्ड-3 स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कमरों व शौचालय निर्माण के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा की।