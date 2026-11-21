वर्तमान में दोनों कूहलें पूरी तरह काम नहीं कर रही हैं। इनके जीर्णोद्धार के लिए बजट का अलग से कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में जल शक्ति विभाग संचालन एवं रखरखाव निधि (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फंड) से मरम्मत कार्य कर रहा है।यह जानकारी विधायक किशोरी लाल की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने सभा पटल पर लिखित रूप में दी। सरकार की ओर से इस कार्य को विधायक प्राथमिकता अथवा किसी अन्य मद के तहत प्रस्तावित करने का प्रयास किया जाएगा। बजट उपलब्ध होने के अनुसार मरम्मत कार्य पूरा कर दोनों कूहलों से लाभान्वित होने वाले पूरे क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बहाल की जाएगी। ब्यूरो