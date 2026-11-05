Kangra News: टोल प्लाजा शिफ्ट करने की मांग के लिए प्रदर्शन कल

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ग्रामीणों की मुख्य मांग टोल प्लाजा को शिफ्ट करना और पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के वाहनों को टोल में छूट देना है। पंचायत प्रधानों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि 20 किलोमीटर के दायरे के लिए 1500 रुपये का वार्षिक पास लागू किया गया है। चंगर की जनता ने इस राहत के लिए लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज और विधायक पवन काजल का आभार जताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि घट्टा टोल प्लाजा के नाम पर किसी को राजनीति नहीं करने दी जाएगी। विधायक पवन काजल को भी धरने में आमंत्रित किया गया है।पंचायत प्रधानों ने कहा कि ग्रामीण एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। प्रधान पवी कुमार और राजीव रंजू ने कहा कि चंगर के लोग ऐसे कई आयोजन करने में सक्षम हैं। इस धरने में हारजलाड़ी, भंगवार, तकिपुर, जनयांकड, दौलतपुर, पलेरा, बोहड़क्वालू, रजियाना खास, धमेड, रानीताल और गाहलियां सहित कई गांवों से हजारों लोग शामिल होंगे। संवाद