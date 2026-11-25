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गनीमत रही कि ग्रामीणों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे लपटें आसपास के अन्य भवनों तक नहीं पहुंचीं। जानकारी के अनुसार रसोईघर मिलापा देवी पत्नी दिवंगत जगदीश चंद का था। मंगलवार रात करीब एक बजे रसोईघर में आग भड़क उठी। आग की तपिश से छत के स्लेट टूटने लगे।स्लेट टूटने की आवाज सुनकर जब मिलापा देवी की नींद खुली तो उन्होंने रसोईघर को आग की लपटों से घिरा पाया। उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक रसोईघर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। आग से रसोईघर में रखा सामान भी जल गया।घटना की सूचना मिलने पर हलका पटवारी अंकित ने बुधवार सुबह मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की और प्रशासन को भेज दी। वहीं, स्थानीय पंचायत प्रधान नीलम कुमारी ने सरकार और प्रशासन से प्रभावित परिवार को जल्द उचित मुआवजा देने की मांग की है।