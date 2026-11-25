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पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 2 बजे जीप चालक ने पपरोला बाजार में एक आल्टो कार को टक्कर मार दी। पकड़े जाने के डर से वह जीप लेकर खू बाजार के संकरे रास्ते की ओर भागा। इस दौरान उसने एक स्कूटी को भी टक्कर मार दी।प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के अनुसार इस दौरान रास्ते से गुजर रहे बच्चे जीप की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। इसके बाद चालक संकरे रास्ते पर जीप खड़ी कर सो गया। इस दौरान उसने जीप के दरवाजे भी लॉक कर दिए थे। जीप को रास्ते के बीच खड़ा देखकर आसपास के व्यापारी और राहगीर एकत्रित हो गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।उधर, एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जीप कब्जे में ली और चालक दविंद्र निवासी धानग के खिलाफ नशे में वाहन चलाने सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद