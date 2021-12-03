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डमटाल (कांगड़ा)। प्रताप वर्ल्ड स्कूल इंदौरा के निदेशक डॉ. विशाल महाजन को दुबई में आयोजित द इंटरनेशनल अवॉर्ड्स समिट-2026 में प्रतिष्ठित टीआईएएफ शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेवन सीज होटल, दुबई एयरपोर्ट में हुए समारोह में उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान मिला। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन टीआईएएफ फोरम इंडिया ने टीआईएएफ यूएसए के सहयोग से किया। डॉ. विशाल महाजन ने इस सम्मान को परिवार, मार्गदर्शकों, स्कूल सदस्यों और सहयोगियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने की प्रेरणा देगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय शिक्षा और ग्रामीण हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने को गौरव की बात बताया। संवाद