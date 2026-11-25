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वरिष्ठ सिविल जज डॉ. हकीकत धांडा की अदालत में धर्मशाला के समीपवर्ती क्षेत्र की महिला ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार उनके पिता भारतीय सेना से सेवानिवृत्त थे और 4 नवंबर 2020 को उनका निधन हो गया था।याचिकाकर्ता का वर्ष 2000 में अदालत के आदेश से तलाक हो चुका है। उसने रक्षा मंत्रालय की 17 नवंबर 2017 की अधिसूचना के आधार पर पिता की पारिवारिक पेंशन पर अपना अधिकार जताया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की बहन और एक अन्य पारिवारिक सदस्य ने उसके दावे को स्वीकार किया।याचिकाकर्ता ने अदालत में पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र, अपना जन्म प्रमाणपत्र और तलाक संबंधी अदालती आदेश भी प्रस्तुत किया। अदालत ने साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने आवश्यक स्टांप शुल्क जमा करवाने और एक जमानती के साथ बंधपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर सेना की पारिवारिक पेंशन के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश दिए।