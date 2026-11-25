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बांध विस्थापित कुलवंत सिंह, उजागर सिंह, लेखराज चौधरी, अजीत सिंह, रविंद्र सिंह और राम कुमार ने आरोप लगाया कि झील किनारे की खाली जमीन पर साधन संपन्न और प्रभावशाली लोग जबरन कब्जा कर बिजाई कर रहे हैं। वे ट्रैक्टर और जेसीबी जैसी भारी मशीनों के दम पर लाखों रुपये की फसल उगा रहे हैं। असली विस्थापितों को जमीन के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता। प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण कई पीड़ित आवाज तक नहीं उठा पा रहे हैं।विस्थापितों ने कहा कि बांध निर्माण के समय उनसे राजस्थान में जमीन देने, उचित मुआवजा प्रदान करने और परियोजना में रोजगार उपलब्ध करवाने के वादे किए गए थे, जो आज तक अधूरे हैं। विस्थापितों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि झील किनारे बिजाई के संबंध में स्पष्ट नीति बनाई जाए। इस नीति में विस्थापित प्रमाण पत्र धारकों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ कथित अवैध कब्जों की निष्पक्ष जांच कर उन्हें तुरंत हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।