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समापन समारोह में एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। बेस्ट प्लेयर इन स्पोर्ट्स (बॉयज) का खिताब समिक वर्मा और ईशान को, जबकि बेस्ट प्लेयर इन स्पोर्ट्स (गर्ल्स) का पुरस्कार अंकिता और तन्वी को दिया गया। स्कूल प्रबंधक अंशुल सैनी और अकादमिक निदेशक मल्लिका सैनी ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।प्रधानाचार्या डॉ. आरती शर्मा ने सभी हाउस के प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टीम भावना विकसित करने का बेहतर माध्यम हैं।