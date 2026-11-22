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संवाद न्यूज एजेंसीनगरोटा बगवां (कांगड़ा)। मदर टेरेसा ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल में रविवार को स्कूल कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, साइंस एग्जीबिशन और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम में स्वास्थ्य खंड अधिकारी नगरोटा बगवां डॉ. रूबी भारद्वाज ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। कार्निवल में हिमाचली संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने के लिए विशेष हिमाचली कॉर्नर बनाया गया। विद्यार्थियों ने साइंस एग्जीबिशन में आकर्षक वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किए। मेले में हिमाचली सहित विभिन्न व्यंजनों के फूड स्टॉल लगाए गए। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, फन गेम्स और अन्य गतिविधियां भी आयोजित की गईं। विद्यार्थियों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को यादगार बनाया।स्कूल प्रबंधक संजीव भारद्वाज, प्रबंध निदेशक गीतांजलि भारद्वाज, प्रधानाचार्य सुभाष कटोच और उपप्रधानाचार्य दीपशिखा नागपाल ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यातिथि ने विद्यार्थियों के प्रयासों और प्रतिभा की सराहना की। स्कूल प्रबंधन ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य सहयोगियों का आभार जताया। कार्निवल बच्चों को अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास प्रदर्शित करने का मंच बना।