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Kangra News: स्कूटी की डिक्की से मिला चिट्टा, पीछे बैठे युवक को कोर्ट से राहत

Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
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'Chitta' (synthetic drug) found in the storage compartment of a scooter; relief granted by the court to the youth riding pillion.
निजी तलाशी में नहीं मिला था नशा, स्कूटी भी आरोपी के नाम पर नहीं थी पंजीकृत
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पुलिस ने भट्टा रोड पर जांच के दौरान स्कूटी की डिक्की से बरामद किया था चिट्टा

संवाद न्यूज एजेंसी

धर्मशाला। स्कूटी की डिक्की से 6.24 ग्राम चिट्टा बरामद होने के मामले में विशेष न्यायाधीश-एक धर्मशाला अमन सूद की अदालत ने आरोपी विकास धीमान को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी से व्यक्तिगत तलाशी में कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला था। उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है। अभियोजन पक्ष आरोपी को आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता साबित नहीं कर पाया।
मामला पुलिस थाना कांगड़ा में आठ अक्तूबर 2026 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, शाम करीब 6:35 बजे भट्टा रोड पर गर्ग कॉलोनी बीरता के सामने एक स्कूटी को जांच के लिए रोका गया था। स्कूटी रमन सहगल चला रहा था, जबकि विकास धीमान पीछे बैठा था। जांच के दौरान स्कूटी की डिक्की से पारदर्शी लिफाफे में रखा चिट्टा बरामद हुआ। राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा की जांच में इसका वजन 6.24 ग्राम पाया गया।
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अदालत ने आदेश में कहा कि चिट्टे की बरामदगी ऐसी स्कूटी की डिक्की से हुई, जिसे आरोपी चला नहीं रहा था और न ही स्कूटी उसके नाम पर पंजीकृत थी। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत तलाशी में नशीला पदार्थ नहीं मिलना अपने आप में बेगुनाही का प्रमाण नहीं है। आरोपी को डिक्की में रखे नशे की जानकारी थी या नहीं, इसका फैसला सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होगा।
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अदालत ने बरामद चिट्टे की मात्रा को मध्यम श्रेणी का मानते हुए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं मानीं। छह नवंबर को पारित आदेश में आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने के निर्देश दिए गए।
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