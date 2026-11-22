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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। पालमपुर के एक विद्यालय में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और उसे परेशान करने के आरोपों पर जिला बाल कल्याण समिति कांगड़ा ने संज्ञान लिया है। समिति ने पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन से मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।समिति के अध्यक्ष विक्रमजीत शर्मा ने पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, एसडीपीओ पालमपुर, थाना प्रभारी पालमपुर और जिला चाइल्ड हेल्पलाइन को ईमेल भेजा है। इसमें अब तक की पुलिस कार्रवाई, प्राथमिकी की स्थिति और दोनों नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा गया है। विद्यालय प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी भी तलब की गई है।मामले के अनुसार, एक नाबालिग छात्रा ने अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्र पर लगातार पीछा करने, अभद्र टिप्पणियां करने और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। विद्यालय प्रशासन की शिकायत पर पुलिस थाना पालमपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई है।समिति ने स्पष्ट किया है कि मामले में किसी भी बच्चे की पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। दोनों बच्चों की निजता, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना जरूरी है। रिपोर्ट मिलने के बाद समिति किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत आगामी कार्रवाई पर विचार करेगी।