{"_id":"61b4f74fb8d65a177c226785","slug":"boy-arrested-with-chitta-kangra-news-sml393130840","type":"story","status":"publish","title_hn":"international level convention centre to be built in dharamshala","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

international level convention centre to be built in dharamshala

शिमला ब्यूरो

Updated Sun, 12 Dec 2021 12:39 AM IST Updated Sun, 12 Dec 2021 12:39 AM IST

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

ठाकुरद्वारा (कांगड़ा)। पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत गांव भदरोया में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक किराना दुकान में युवक से सात ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपी की पहचान अमनदीप उर्फ सोनू पुत्र करण सिंह निवासी गांव भदरोया तहसील इंदौरा के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके थाना डमटाल ले गई है। आगामी कार्रवाई अमल में आई जा रही है। उप अधीक्षक नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने मामले की पुष्टि की है।