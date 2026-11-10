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Kangra News: स्कूल-कॉलेजों के 100 गज दायरे में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध

Tue, 10 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:55 PM IST
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Ban on the sale of tobacco within a 100-yard radius of schools and colleges
तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए दुकानदारों को लेना होगा पंजीकरण, उल्लंघन पर 50 हजार तक जुर्माना
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खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रूबी भारद्वाज ने दुकानदारों से की नियमों का पालन करने की अपील

संवाद न्यूज एजेंसी
नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रूबी भारद्वाज ने दुकानदारों और आम जनता से तंबाकू नियंत्रण कानूनों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
डॉ. भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश प्रतिषेध अधिनियम, 2016 के तहत खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री प्रतिबंधित है। तंबाकू उत्पादों का कारोबार करने वाले दुकानदारों के पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। इसे दुकान में प्रदर्शित करना भी जरूरी है। बिना पंजीकरण कारोबार करने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन माह तक की सजा हो सकती है।
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उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री, वितरण, आयात, परिवहन और भंडारण पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। वहीं, कोपटा अधिनियम, 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
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डॉ. भारद्वाज ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी है। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। बच्चों और युवाओं को इसकी लत से बचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
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