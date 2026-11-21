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परमार ने कहा कि विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक बदहाली, बंद संस्थानों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार इनका तथ्यात्मक और संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति चिंताजनक है, इसके बावजूद सरकार अगले महीने चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार आखिर किस बात का जश्न मनाएगी। क्या बेरोजगार युवाओं की निराशा, अधूरे विकास कार्यों और प्रदेश पर बढ़ते आर्थिक बोझ का उत्सव मनाया जाएगा। संवाद

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पालमपुर(कांगड़ा)। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने विधानसभा के छह दिवसीय शीतकालीन सत्र को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के भविष्य को लेकर न कोई नई सोच पेश कर पाई और न ही विकास का कोई ठोस रोडमैप सामने रख सकी।