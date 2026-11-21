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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। धर्मशाला से महज नौ किलोमीटर दूर बनगोटू गांव के 400 से अधिक लोग पिछले नौ साल से सड़क सुविधा की राह ताक रहे हैं। सात किलोमीटर सड़क बनने के बावजूद अंतिम दो किलोमीटर का निर्माण वन विभाग की मंजूरी के फेर में अटका है। इससे लोग परेशान हैं।ग्रामीणों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर सड़क का शेष निर्माण जल्द करवाने की मांग उठाई। उन्होंने सीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनगोटू से खड़पट्टी होते हुए बनगोट गांव तक करीब नौ किलोमीटर सड़क प्रस्तावित है। वर्ष 2017 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस सड़क को मंजूरी मिली थी। तत्कालीन ग्राम पंचायत जूहल ने निर्माण संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर फाइल लोक निर्माण विभाग धर्मशाला को भेज दी थी। इसके बावजूद करीब नौ साल बाद भी सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है।ग्रामीणों के अनुसार, सड़क के सात किलोमीटर हिस्से का निर्माण हो चुका है और इस पर एचआरटीसी की बसें भी चल रही हैं। शेष दो किलोमीटर का निर्माण वन और लोक निर्माण विभाग से संबंधित आवश्यक अनुमतियां लंबित होने के कारण अटका हुआ है। सड़क पूरी नहीं होने से ग्रामीणों को रोजमर्रा का सामान पैदल ढोना पड़ता है। वहीं, मरीजों को भी पैदल या पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। विद्यार्थियों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि लोक निर्माण विभाग और वन विभाग को आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी कर शेष सड़क का निर्माण करवाने के निर्देश दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान रणजीत उपप्रधान, चमन लाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।