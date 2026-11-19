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विधानसभा की कार्यवाही समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना लक्ष्य : कुलदीप पठानियाअमर उजाला ब्यूरोधर्मशाला। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। इससे आम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था और सदन की कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे। साथ ही उन्हें यह जानने का अवसर मिलेगा कि उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि प्रदेश और देशहित के किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं।वीरवार को तपोवन विधानसभा में चल रहे 14वीं विधानसभा के 13वें सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही देखने पहुंचे विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों से मुलाकात के बाद पठानिया पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वे संसदीय प्रणाली को करीब से समझें। लोकसभा और विधानसभा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर हैं तथा सशक्त लोकतंत्र ही सुशासन का आधार है। इस दौरान जिला कांगड़ा और चंबा के विभिन्न स्कूलों सहित सैनिक स्कूल सुजानपुर और एटीसी टॉपर शाहपुर के करीब 300 विद्यार्थियों ने सदन की कार्यवाही देखी। विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष से गेट नंबर दो के बाहर उनके कार्यालय कक्ष के समीप शिष्टाचार भेंट भी की।पठानिया ने विद्यार्थियों को भारतीय संसदीय प्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता सीधे करती है। बहुमत प्राप्त दल केंद्र में सरकार बनाता है और अपने नेता का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री बनता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। वहीं, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की संरचना तथा उनके कार्यकाल के बारे में भी जानकारी दी।उन्होंने बताया कि लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष होता है। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन कहलाती है। इसी तरह विधानसभा सदस्यों का चुनाव भी जनता सीधे करती है। निर्वाचित सदस्य मिलकर विधानसभा का गठन करते हैं और बहुमत प्राप्त दल प्रदेश में सरकार बनाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को कानून निर्माण और सदनों की भूमिका के बारे में भी समझाया।