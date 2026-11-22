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समाजसेवी डॉ. संजय शर्मा और वीरेंद्र चौधरी ने संयुक्त रूप से मेले का शुभारंभ किया, जबकि लघु उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राणा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मेला प्रभारी डिंपल परमार ने बताया कि विभिन्न कंपनियों ने साक्षात्कार के बाद 30 अभ्यर्थियों का चयन किया।मेले का आयोजन डॉ. संजय शर्मा ने बद्दी की सामाजिक संस्था हिमालय जन कल्याण समिति और औद्योगिक एसोसिएशन लघु उद्योग संघ के सहयोग से किया। जयसिंहपुर के टिकरू गांव निवासी और बद्दी में उद्योग संचालित करने वाले उद्यमी अशोक राणा ने कहा कि वह अपना 50 प्रतिशत समय जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए देंगे।मिशन रोजगार के प्रांत संयोजक डॉ. रणेश राणा, लघु उद्योग संघ के चेयरमैन राजीव कंसल और विचित्र सिंह पटियाल ने बताया कि दिसंबर में कांगड़ा जिले के सुलह और मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में अगले रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। रोजगार मेले में एम्ब्रोज ऑटोमेशन, एसआईएस सिक्योरिटी, इवान सिक्योरिटी, एक्मे एनरिक, इंडसइंड बैंक, लोड फार्मा और क्योरेट फार्मा सहित अन्य कंपनियों ने युवाओं के साक्षात्कार लिए।इस अवसर पर टीम मिशन रोजगार से गोपाल दत्त शर्मा, सुमित शर्मा, विचित्र सिंह पटियाल, सतीश ढूंढ़वा, शांति गौतम और हर्ष आर्य सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। यस बैंक की सीनियर मैनेजर ज्योति राणा के अलावा पूजा वर्मा, शिवानी ठाकुर, वैष्णवी शर्मा, ज्योति चौहान, दीपक गुलेरिया, बलवंत राणा, वीरेंद्र चौधरी, अतुल विश्वकर्मा, बचन सिंह राणा, सुकेश राणा और संजीव डढ़वाल भी उपस्थित रहे।