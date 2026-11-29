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रक्कड़ (कांगड़ा)। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रक्कड़ में शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्र के प्रभारी प्रधानाचार्य अनिल डोगरा ने बताया कि रक्कड़ केंद्र में कुल 132 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 109 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 23 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि परीक्षा में 58 लड़कों और 51 लड़कियों ने भाग लिया। परीक्षा के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से सीएलओ नेत्र सिंह तथा ऑब्जर्वर कैलाश पुरी भी मौजूद रहे। केंद्र प्रभारी ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। संवाद