विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लंबे समय से सड़क की बदहाल स्थिति के चलते लोगों को रोजाना जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है। इस सड़क से पंचायत ऊहल, भटेड़, ऊटपुर, पुरली, कक्कड़ और बजरौल सहित अन्य पंचायतों के सैकड़ों लोग प्रतिदिन आवाजाही करते हैं।सड़क पर बने गड्ढों के बीच से वाहन निकालना चालकों के लिए चुनौती बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लग रहा है।दोपहिया वाहन चालकों और छोटे वाहनों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं, सामने से वाहन आने पर चालकों को सुरक्षित जगह तलाशकर रुकना पड़ता है।लोगों के अनुसार सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण कई स्थानों पर दो वाहनों का एक साथ निकलना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से सड़क का निरीक्षण करवाकर गड्ढों को भरने और नियमित मरम्मत कार्य करवाने की मांग की है।सड़क पर जगह-जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। रोजाना इस मार्ग से गुजरना पड़ता है, लेकिन खराब सड़क के कारण काफी परेशानी होती है। विभाग को जल्द सड़क की मरम्मत करवानी चाहिए।सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत वाहनों को पास देने में आती है। कई जगह सड़क इतनी तंग है कि सामने से दूसरा वाहन आने पर एक वाहन को पीछे हटना पड़ता है। ऊपर से गड्ढों ने परेशानी और बढ़ा दी है।इस सड़क से कई पंचायतों के सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। सड़क की खराब हालत का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग को ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाने चाहिएं।सड़क पर पैचर्वक का कार्य किया जाएगा। लोगों को जल्द ही बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।