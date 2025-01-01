विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तीनों घटनाओं में दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि, मोहण गांव में आग लगने के दौरान पालतू पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।पहली घटना दोपहर करीब तीन बजे बडू में एक गद्दे की दुकान में हुई। दुकान से धुआं उठता देख लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में दुकानदार को करीब एक हजार रुपये का नुकसान हुआ है।दूसरी घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे धनेड़ के साथ लगते ललीन गांव में हुई। यहां तीन मंजिला स्लेटपोश मकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए और दमकल विभाग को सूचना दी।दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। इस घटना में परिवार को करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।तीसरी घटना शाम करीब साढ़े छह बजे मोहण गांव में हुई। यहां विनोद कुमार की गोशाला से धुआं उठता देख ग्रामीण आग बुझाने के लिए दौड़े और दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।इस दाैरान गोशाला में रखा अधिकांश सामान जल गया, जबकि पालतू पशुओं को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में करीब 75 हजार रुपये का नुकसान हुआ है।कोटतीनों घटनाओं पर में समय रहते काबू पा लिया गया है। आग लगने से 16 लाख 76 हजार रुपये का नुकसान हुआ है।