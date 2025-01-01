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दुकानदारों के अनुसार फाइबर रजाइयां ऊन और रुई की रजाइयों के मुकाबले किफायती पड़ रही हैं। बाजार में फाइबर रजाई की कीमत करीब 1500 रुपये से शुरू हो रही है, जबकि रुई की रजाई के लिए ग्राहकों को करीब 2400 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।यही वजह है कि पारंपरिक रजाइयों की अपेक्षा फाइबर रजाइयों की मांग बढ़ रही है। वहीं, कंबलों की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। बाजार में करीब 1000 रुपये से कंबल उपलब्ध हैं। लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।अभी सर्दियों की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ रजाइयों और कंबलों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस बार फाइबर रजाइयों के प्रति बढ़ता रुझान बाजार में नया ट्रेंड बनकर उभर रहा है।फाइबर रजाइयों की मांग पहले के मुकाबले बढ़ी है। ग्राहक हल्की और कम कीमत वाली रजाइयां खरीदना पसंद कर रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है।अभी तो सर्दियां शुरू हुई हैं, इसलिए खरीदारी कम हो रही है। उम्मीद है कि सर्दी बढ़ने के साथ ही कंबल और रजाइयों की मांग भी बढ़ेगी और अच्छा कारोबार होगा।फाइबर रजाइयां वजन में हल्की होती हैं और इन्हें रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। अब पारंपरिक रजाइयों के बजाय फाइबर रजाई खरीदना बेहतर विकल्प लग रहा है।