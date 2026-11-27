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परीक्षा के सफल और सुचारू संचालन के लिए वीरवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यालय हमीरपुर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्यों और केंद्र अधीक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षकों ने उन्हें परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं और आवश्यक दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी।उच्च शिक्षा उपनिदेशक देशराज डोगरा ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन के लिए विभाग की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। कार्यशाला में परीक्षा संचालन की प्रक्रिया, केंद्रों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं और परीक्षा के दौरान अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया गया।उन्होंने कहा कि केंद्र अधीक्षकों और प्रधानाचार्यों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत करवाया गया है, ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी के प्रधानाचार्य विक्रम सिंह ने बताया कि हमीरपुर जिले में परीक्षा के लिए नौ केंद्र चिह्नित किए गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से परीक्षा आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित समय के अनुसार आयोजित की जाएगी।