विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्थानीय टैक्सी चालकों का आरोप है कि निजी मोबाइल एप के माध्यम से सीटों की बुकिंग कर प्रति सवारी 500 रुपये तक किराया वसूला जा रहा है। इससे एचआरटीसी के सुबह के बस रूट प्रभावित होने के साथ स्थानीय टैक्सी चालकों का कारोबार भी घट रहा है।स्थानीय चालकों के अनुसार टैक्सियां सुबह बसों के निर्धारित समय पर ही चलाई जा रही हैं। इससे कई यात्री बसों के बजाय टैक्सियों में सफर कर रहे हैं।बिझड़ी टैक्सी यूनियन के प्रधान राजेश ठाकुर ने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों के यात्री बस अड्डों से अपने गांव तक पहुंचने के लिए स्थानीय टैक्सियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ियां सीधे गांवों से सवारियां उठा रही हैं। इससे स्थानीय चालकों को सवारियां नहीं मिल पा रही हैं।उन्होंने कहा कि कांट्रैक्ट कैरिज परमिट के तहत वाहन पूरी गाड़ी की बुकिंग पर चलाए जाते हैं। ऐसे में अलग-अलग यात्रियों से सीट के हिसाब से किराया लेकर नियमित रूट पर सवारियां ढोने का मामला नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है।राजेश ठाकुर ने प्रशासन और परिवहन निगम से सुबह के समय विशेष नाकाबंदी कर ऐसे वाहनों की जांच करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है।कोटमामला संज्ञान में है। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को लिखित रूप से अवगत करवा दिया गया है। जल्द ही संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन कर सवारियां ढोने वाले ऑपरेटरों के परमिट रद्द करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।