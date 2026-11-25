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यदि पति यह आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसे इसके बदले हर माह 4000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। अदालत ने महिला को विवाह का पंजीकरण करवाने के लिए संबंधित प्राधिकारी के पास आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन करने की अनुमति भी दी है।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय नंबर एक हमीरपुर के न्यायाधीश रवि ने 19 नवंबर को यह फैसला सुनाया। महिला ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत वर्ष 2020 में याचिका दायर की थी।महिला का आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद पति और ससुराल पक्ष ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया। इसके बाद से वह अपने मायके में रह रही थी। महिला का मायका हमीरपुर के अणु क्षेत्र में है, जबकि ससुराल कांगड़ा जिले के सिहोरवन क्षेत्र में है।अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया कि पति ने महिला और उसके बच्चों के भरण-पोषण तथा पर्याप्त आवास की व्यवस्था नहीं की। इसी आधार पर महिला को आर्थिक और आवास संबंधी राहत प्रदान की गई।अदालत ने पति और उसकी मां को महिला को साझा घर से बेदखल करने या वहां उसके रहने में बाधा डालने से भी रोक दिया है। अदालत ने विवाह की तस्वीरों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर विवाह को स्वीकार किया, हालांकि उसका पंजीकरण नहीं हुआ था।महिला को आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर नियमानुसार विवाह पंजीकृत करवाने की अनुमति दी गई है। वहीं, याचिका में शामिल तीसरे और चौथे प्रतिवादी के खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया।